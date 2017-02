Ialma comeza hoxe unha xira na Casa Museo de Rosalía en Padrón

Padrón, 24 de febreiro do 2017 – O pasado Nadal saía á rúa o último disco de Ialma, ‘Camiño’, e logo de levalo por toda Europa agora percorren España para presentalo en oito concertos.

Ialma comezará hoxe esa xira na Casa de Rosalía en Padrón as sete da tarde. Os seguintes concertos serán o domingo 26 na Coruña (20h, Garufa Club), e logo o luns 27 en Lugo (23h, Clavicémbalo) e volverán á Coruña o 1 de maio ao Teatro Rosalía e a Compostela o 3 do mesmo mes para facer o propio no Teatro Principal.

Ademais do concerto completo na Casa-Museo, Ialma tamén tocarán pola mañá un par de cancións no Hostal dos Reis Católicos, onde terá lugar un acto institucional por mor do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, que se bautizou neste lugar.

‘Camiño’

O pasado nadal saía á rúa o quinto álbum do grupo de pandereteiras galego-belgas Ialma, titulado ‘Camiño’. Case vinte anos despois de comecezaren a xuntarse para cantar, volven de novo cun novo disco debaixo do brazo no que contan a súa historia e a das súas familias e no que queren facer unha homenaxe aos galegos e galegas da emigración.

‘Camiño’, que leva como subtítulo ‘De Bruxelas a Santiago’, é a historia da súa emigración e da dos seus pais, pero que segue a evolucionar “porque un camiño nunca se para”, din. “É un camiño de loita, cultural, de diversidade, de descubrir e de contactar co público e coa xente doutras culturas. É un camiño que levamos percorrendo moitos anos e que cantamos a través das nosas cantigas”.