O IES de Ames terá no 2018 sala de usos múltiples

Ames, 1 de setembro do 2017 – O conselleiro Educación, Román Rodríguez, visitou onte o IES Plurilingüe de Ames, onde anunciou a licitación das obras para o peche da pista deportiva, co fin de converter este espazo nunha sala de usos múltiples.

Segundo explicou, trátase dunha intervención cun orzamento inicial de 522.012,08 euros, que servirá para dotar a este centro da devandita instalación, cunha superficie de 360 metros cadrados. Ademais da sala de usos múltiples construiranse dous aseos adaptados e un almacén. A actuación, que estará rematada para o inicio do curso 2018/19, ten un prazo de execución de 5 meses e realizarase compatibilizando as obras coa vida escolar baixo as máximas garantías de seguridade para a comunidade educativa.

Román Rodríguez recordou que esta actuación súmase ás obras executadas o ano pasado para a ampliación deste IES con tres novas aulas, ademais da cubrición do patio, unha intervención que contou cun orzamento de 233.243,71 euros.

Ampliación do Agro do Muíño

O conselleiro visitou tamén o CEIP Agro do Muíño, onde o pasado ano desenvolvéronse obras de ampliación por importe de 342.997,28 euros. En concreto os traballos consistiron na habilitación de tres aulas para 25 alumnos de infantil, aseo incorporado á aula, espazos comúns, rampla de acceso, instalación e aseos.

O novo volume conta cunha superficie útil total de 243,75 metros cadrados, reproducindo as pautas arquitectónicas do edificio preexistente. Ademais pavimentouse a zona entre o edificio existente e a ampliación, para patio dos alumnos e renovouse o caucho e o equipamento da zona de xogos de infantil. O obxectivo desta actuación foi atender o importante aumento de alumnado a escolarizar na etapa de infantil no Concello de Ames.