O IES Milladoiro acolle mañá a charla “Crianzas trans*formando a sociedade”

Ames, 28 de marzo do 2017 – Maña mércores ás 19:00 horas, impartirase no IES Milladoiro a charla “Crianzas trans*formando a sociedade” pola presidenta do colectivo ARELAS e traballadora social Cristina Palacios Castro.

A charla está organizada polo Concello de Ames, a Anpa do IES Milladoiro “Anpa Milla” e o propio instituto. A actividade abordará a temática da transexualidade e da diversidade sexual en xeral e encádrase dentro do programa de “Escola de Familias”.

A concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Luísa Feijóo, explica que “apoiamos esta iniciativa porque nos pareceu unha actividade moi boa e, sobre todo, moi necesaria, tanto polos temas que se van abordar como pola necesidade de formación, información e sensibilización sobre determinados temas de interese e actualidade, e que nos permitirá seguir avanzando cara á igualdade e afondando no respecto á diversidade, rompendo actitudes intolerantes para así poder ver a diversidade como una oportunidade, como un valor a respectar”.

A charla Crianzas trans*formando a sociedade será impartida por Cristina Palacios Castro, traballadora social, docente, presidenta de ARELAS (asociación de familias de menores trans de Galicia) e nai da primeira menor trans que logrou en Galicia cambiar legalmente o seu nome. Trala exposición inicial abrirase un tempo para facer preguntas e debater.

Dende a Anpa do IES Milladoiro explican que decidiron crear unha Escola de pais co obxectivo de axudar aos pais e nais na educación dos seus fillos. “Os nosos fillos están vivindo a aventura máis importante da súa vida, que é medrar, e nós queremos acompañalos nesta aventura. Precisamos de toda a información posible para poder axudalos e, o máis importante, que cando chegue o momento de voar sós, dispoñan de todas as técnicas e recursos, para facelo dunha forma sa e respectuosa con toda a sociedade. Por isto estamos a realizar unha serie de charlas que nos poden axudar a comprendelos mellor, a compartir experiencias e comprender a sociedade na que lles toca medrar”.

Asociación ARELAS

A asociación galega ARELAS, constituída recentemente por parte de familias de menores trans*, creouse para lograr xustiza e recoñecemento para aqueles nenos e adolescentes transexuais de Galicia que “merecen ser tratados como cidadáns de primeira e non de segunda, como desgraciadamente está a ocorrer en certos espazos da vida galega”, explicaron desde a asociación. A presidenta de ARELAS é Cristina Palacios, nai dunha nena transexual de 9 anos, que foi a primeira menor transexual en conseguir o cambio de nome legal.

A secretaria, Soledad Fernández, é nai da segunda menor en conseguir este logro tan importante como é poder plasmar o verdadeiro nome en todos os documentos oficiais. A xunta directiva completa, Lucía Ferradáns, nai dunha nena transexual de 10 anos. A asociación ARELAS traballa pola visibilización, normalización e despatologización da transexualidad infantil, traballo que realizan a través de charlas informativas, conferencias, mesas de debate e elaboración de guías e protocolos.

Desde a asociación de familias de menores trans*, traballan e promoven a defensa dos dereitos dos nenos e adolescentes trans* en todos os ámbitos da vida: educativo, sanitario, xudicial, cultural, deportivo e social.