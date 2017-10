Díaz-Fierros fala dos últimos días da inquisición en Compostela nos Luns do Ateneo

Compostela, 9 de outubro do 2017 – O Ateneo sitúase este luns nos últimos días da Inquisición en Santiago co protagonismo do xeólogo Casiano de Prado.

Este será o vértice dun novo Luns do Ateneo, que chegará á sede de Afundación como cada luns ás 20.00 horas. Para falar deste tema estará presente o Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela Francisco Díaz-Fierros.

A conferencia está organizada pola Sección Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente e recibirá o título de “Os últimos días da Inquisición en Santiago. O proceso do xeólogo Casiano de Prado”. A conferencia ofrecerá a particular visión do vivido na cidade durante as últimas datas da Inquisición, e o fai dende a mirada dun xeólogo, un aporte orixinal e diferente para un tema importante da historia do país.

Francisco Díaz-Fierros

Francisco Díaz-Fierros Viqueira licenciouse en 1964 en Farmacia pola Universidade de Santiago e na mesma universidade doutorouse tres anos despois na especialidade de Edafoloxía. Bolseiro da Fundación Juan March (1968) e da Fundación Barrié de la Maza (1973), foi nomeado profesor adxunto de Edafoloxía da Universidade de Santiago en 1970, cargo que exerceu ata 1987, ano en que acadou a Cátedra de Edafoloxía e Química Agrícola. Foi secretario da Facultade de Farmacia e director do Instituto de Investigación e Análise Alimentaria da Universidade de Santiago. No seu labor docente dirixiu ou codirixiu vinte e oito tesiñas de licenciatura e vinte teses de doutoramento.

Acadou os premios Fray Bernardino de Sahagun, Federico Manciñeira, Deputación de Pontevedra (Investigación) e Galicia (Investigación) da USC. Pertence a diversas sociedades científicas nacionais e estranxeiras e presidiu a Sección I de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, a Sociedade Galega de Historia Natural e a Xunta Rectora do Seminario de Estudos Galegos, foi membro do Council of the European Soil Conservation e actualmente é membro do Consello da Cultura Galega dende 1983 e vicepresidente dende 2002.

É membro correspondente da Real Academia Nacional de Farmacia, numerario da Real Academia de Farmacia (Sección Galicia) e membro numerario da Real Academia Galega. Dirixiu a revista Braña, da Sociedade Galega de Historia Natural, os comités editoriais da Revista Galega de Estudos Agrarios, Trabajos Compostelanos de Biología, Suelo y Planta, Proxecto Galicia de Editorial Hércules e o Consello Consultivo da Gran Enciclopedia Galega. O seu labor científico céntrase fundamentalmente no estudo dos solos e na climatoloxía agrícola de Galicia, do que dan mostra a maior parte dos traballos dos que é autor, coautor ou coordinador.