Internet of things conecta o camiño de Santiago para 35 persoas con discapacidade

Compostela, 12 de outubro do 2017 – Nesta Ponte do Pilar a Fundación También pon rumbo a Galicia para realizar o Camiño de Santiago en bicicletas adaptadas e conectadas grazas a Internet of Things de telefónica.

A ruta con bicicletas adaptadas é unha experiencia única que leva realizando de maneira pioneira desde 2004 e que deu a oportunidade a máis dun milleiro de persoas con calquera tipo discapacidade de vivir a ruta de peregrinación máis importante do planeta.

Este ano é posible grazas á colaboración do Programa Voluntarios Telefónica, onde unha decena de voluntarios acompañarán en todo momento aos peregrinos durante a ruta, dedicando o tempo das súas vacacións a este proxecto e facendo posible a realización dun camiño único cheo de solidariedade. Esta actividade tamén conta co apoio de ALSA e Fundación Repsol, sempre fiel ao programa de ciclismo adaptado da Fundación También.

A novidade desta edición é o uso de dispositivos conectados, grazas a Internet of Thing, durante toda a ruta o que facilita o percorrido aos 35 peregrinos. O camiño comezou onte e completarase o 15 de outubro. Esta iniciativa, realizada co apoio da internet of things de Telefónica, servirá para dar tranquilidade aos peregrinos e os seus familiares, dado que os coordinadores poderán en todo momento seguir aos participantes en tempo real desde unha web ou App e poderán saber, no caso de que os grupos dispérsense polo camiño, como de lonxe van, por diante ou detrás, para reunilos a todos. Ademais, a través desta mesma App todos os peregrinos poderán ter a súa bitácora de viaxes e compartir fitos e fotos do percorrido, grazas á solución de Geogestión.

Doutra banda grazas á solución de Xestión de Frotas, os coches que trasladarán aos voluntarios e participantes diariamente ata o punto de partida da etapa, dispoñerán dun dispositivo de xeolocalización para saber a súa localización exacta, tempo de desprazamento, localización respecto dos puntos máis importantes do percorrido (talleres, hostais ou tendas), o que permitirá aos coordinadores solucionar de forma máis áxil as incidencias que puidesen xurdir e así xestionar mellor a loxística do Camiño.

Handbikes, triciclos adaptados, tándems, joëlettes e bicicletas convencionais alagarán 40 quilómetros do Camiño de Santiago, que se realizarán nun total de cinco etapas (desde Palas de Rey ata a Praza do Obradoiro) demostrando que as persoas con discapacidade poden gozar do deporte, do lecer e da inclusión. E para iso non hai idades, neste grupo de peregrinos van pequenos desde os 9 anos ata persoas de 60, e con todo tipo de discapacidade, nunha 80% física, un 15% psíquica e un 5% sensorial.

Unha actividade que, á súa vez, convértese nunha chamada de atención para reclamar unha maior accesibilidade e o fomento de actividades inclusivas que permitan ás persoas con discapacidade gozar delas en igualdade de condicións.