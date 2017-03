Iolanda Aldrei presenta O Segredo de Sheela na Gig na Librería Pedreira

Compostela, 17 de marzo do 2017 – A librería Pedreira organiza unha nova presentación literaria na que a protagonista será Iolanda Aldrei.

A partir das 20:30 da esta tarde Iolanda Aldrei presentará O Segredo de Sheela na Gig, editado polo selo Sons da Terra Verde e ilustrado por ela mesma.

Na presentación Iolanda estará acompañada por Verónica Martínez que se encargará de introducir o acto, os cantante Miguel Alonso e Alejandro Nuricumbo, as escritoras Concha Rousi e Petri Daza e os escritores Alexandre Brea e Carlos Labraña.

Iolanda Aldrei forma parte do colectivo literario “A porta verde do sétimo andar” e ten participado o verán pasado na “Ponte literaria” (encontro estival de escritores no Valadouro), así como no recital “Memoria do mar de Foz”, celebrado tamén no verán de 2016.

Do mesmo xeito, foi unhas das participantes no proxecto literario-fotográfico Aldeas sen voz, publicación colectiva que xorde inspirada nas terras do municipio da Pontenova.