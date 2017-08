Manuel Cuiña asinará hoxe o acordo de irmandamento con Canéjan

Silleda, 26 de agosto do 2017 – Silleda e Canéjan serán desde hoxe oficialmente vilas irmás. O alcalde, Manuel Cuiña, asistirá aos actos programados na localidade francesa para asinar o acordo definitivo de irmandamento, logo do protocolo asinado en Silleda en decembro pasado.

Manuel Cuiña sumarase hoxe á expedición silledense que desde o pasado martes participa no programa de intercambio cultural con Canéjan e a italiana de Poggio Mirtetto. O programa iniciarase cunha visita ao chamado Lago Verde, que con 12 hectáreas acolle a práctica de pesca deportiva. Na zona dos xardíns de L’Arriga haberá unha plantación de sementes, na que Silleda participarán coas levadas de varias plantas. Tamén se plantará un carballo, árbore que é tamén unha sinal de identidade que comparten os dous municipios.

Logo do xantar, no que cada grupo levará un prato típico do seu país realizado en colaboración coas familias acolledoras, abrirase o programa de tarde coa firma do irmandamento no Centro Simone Signoret.

Ás 18:30 horas terá lugar o acto protocolario no que participarán os alcaldes de Canéjan, Bernard Garrigou, o alcalde silledense, Manuel Cuiña, o de Poggio Mirtetto, Giancarlo Micarelli e os membros do Comité de Irmandamento de Canéjan, presidido por Danielle Antoniazzi.

A actuación do grupo Fortín da Pomba sumarase a de outros grupos franceses e italianos.

Visita a Saint- Émillion

Onte a expedición silledense visitou a vila medieval de Saint- Emillion así como as bodegas da finca Chateau Haut-Goujon, na que se cultivan dúas variedades do coñecido viño francés.

“A experiencia está resultando moi enriquecedora non só polos lugares que coñecemos senon pola interacción con outras culturas”, indica a concelleira de Cultura Ana Luísa González, que encabeza o grupo silledense que dende o martes se aloxa con familias de Canéjan.