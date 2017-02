A ITV agrícola estará en Silleda na segunda quincena de este mes

Silleda, 4 de febreiro do 2017 – A Unidade Móbil de Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas visitará o municipio de Silleda durante este mes de febreiro .

Estará ubicada durante varias xornadas en diferentes puntos de Silleda

Así, visitará a parroquia de Laro (Campo da Festa) do 17 ao 20 de febreiro; na Bandeira, estará do 21 ao 23 de febreiro (na rúa da Esmorga) e en Escuadro do 24 ao 28 fronte ao cemiterio.

O horario de atención será en Silleda o habitual da ITV de 9:00 a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 horas de luns a venres, agás o xoves día 23, no que o horario será sólo de mañá

Para solicitar cita previa en Silleda os interesados poden facelo vía telefónica, chamando ao 902 309000, ou a través da páxina web www.sycitv.com