Ordes, 16 de xaneiro do 2017. O vindeiro 2 de febreiro procederase coa Inspección Técnica de Ciclomotores no Concello de Ordes.

O servizo prestarase no Campo da Feira do Mesón do Vento de 9 a 13.30 e de 15.15 a 18 horas. Para concertar cita previa pódese chamar ao 902 309 000, ou ben facelo a través da páxina www.sycitv.com .