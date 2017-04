A IV Edición do Torneo Cidade do Futsal pasa pola Quintana

Compostela, 12 de abril do 2017 – Un ano máis, e van catro, o Santiago Futsal, o Concello de Santiago de Compostela e a empresa Viaqua, únense para organizar un dos torneo de fútbol sala de máis reclamo de Galicia: A Cidade do Futsal.

Este ano cunha particularidade que fai a Cidade do Futsal aínda máis atractivo; o lugar de celebración. A emblemática Praza da Quintana de Santiago de Compostela acollerá durante esta fin de semana as 3 pistas de fútbol sala nas que se desenvolverá un torneo que prevé contar coa participación de 400 xogadores de fútbol sala de toda Galicia.

Na rolda de prensa de presentación do evento participou a concelleira de Deportes de Santiago de Compostela, Noa Morales e destacou o labor do Santiago Futsal na organización do torneo “É unha honra presentar este tipo de actividades organizadas polo Santiago Futsal; un equipo que ten unha firme aposta pola canteira e o deporte de base, e que contribúe de maneira importante a fomentar a práctica de fútbol sala entre os máis pequenos”.

O presidente do Santiago Futsal, Ramón García falou da importancia da localización desta Cuarta Edición do Torneo Cidade do Futsal “Este é un ano especial para a celebración deste evento por todo o que supón celebralo na Praza da Quintana. Un espazo máis amplo, que contribúe a que o evento sexa máis vistoso e que conta coas escaleiras da praza, que eses dous días converteranse nunha bancada improvisada. Ademais, para nós é moi importante poder realizar este evento na rúa, xa que é unha esencia do deporte que se perdeu e que podemos recuperar con torneos coma este”.

Pola súa banda, o director xeral de Viaqua, Julio Masid; falou sobre o apoio de Viaqua a Cidade do Futsal “Viaqua seguirá estando onde se desenvolvan estas iniciativas sociais e de promoción do deporte, sobre todo do deporte basee; que poidan axudar ás familias e aos mozos para ter habitos máis saudables”.

O sábado celebraranse os partidos das categorías Prebenxamín1 (nados en 2010 e 2011), Prebnxamín 2 (nados en 2009) e Benxamín (nados en 2007 e 2008), e o domingo os da categoría Alevín (nados en 2005 e 2006). Os encontros xogaranse simultaneamente nas 3 pistas dispostas para ese efecto. Ademais do torneo, dispoñeranse de diversas zonas de lecer e adestramento para todos os asistentes: inchables, chutódromos, actividades formativas Viaqua, etc. Todas as actividades serán gratuítas para todos os xogadores e acompañantes. Ao finalizar cada día de torneo, celebrarase unha entrega de trofeos entre os equipos gañadores de cada categoría.

Ademais, o evento, organizado polo Santiago Futsal, contará coa asistencia dos xogadores do primeiro equipo do conxunto branco.

As inscricións xa se poden tramitar desde a páxina web do Santiago Futsal ata o martes 9 de Maio. Tras finalizar o período de inscrición coñeceranse os cadros e as horas dos encontros.

Máis información nas oficinas do Santago Futsal ou no número de teléfono 981 11 50 38 en horario de 10h a 14h.