IX Festival Val da Maía na Casa da Cultura de Bertamiráns en Ames

Ames, 7 de abril do 2017 – A Casa da Cultura de Bertamiráns acolle mañá sábado, 8 de abril, ás 20:30 horas, unha nova edición do Festival Val da Maía.

No Festival Val da Maía actuarán os grupos Os Coribantes de Ponte Caldelas, Ghalos do Curral de Pontevedra, Pousos da Area de Marín, Pola Corda de Teo e o grupo amesán de pandereteiras As Maianas. Julio González e Carlos Peso serán os presentadores do festival.

A Asociación cultural e xuvenil Val da Maía é a responsable da organización do festival. Esta asociación naceu no ano 2007 cando se agruparon unha serie de mozas que compartían o seu gusto pola música galega. Despois de formar parte do Obradoiro Municipal de Música e Baile Tradicional do Concello de Ames durante varios anos decidiron crear esta asociación. Estas rapazas, que formaban un grupo de cantareiras, crearon o grupo As Maianas de Ames para poder desenvolver o seu propio traballo. Esta agrupación está formada por Ruth Cancela, Cruz Negreira, Irene Nieto, Ainoa Raya e Inés Suárez, que convidan á veciñanza a acudir a Bertamiráns para “botarlle uns bailes”.