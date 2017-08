O Milladoiro acolle unha xornada sobre á cultura do pobo saharauí

Ames, 9 de agosto do 2017 – A Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS), e o Concello de Ames, organizaron unha xornada de achegamento á cultura do pobo Saharauí , que se desenvolverá este xoves, 10 de agosto, entre as 17:00 e as 20:00 horas, ao carón da piscina municipal descuberta do Milladoiro.

No lugar instalarase unha jaima na que se van a xuntar as familias con nenos saharauís de Ames, Brión, Teo e Santiago de Compostela. Ademais, están invitadas as familias con nenos do resto de Galicia. Haberá música saharauí, xogos populares e realizarase a cerimonia do té. A jaima estará decorada con elementos e adornos propios do Sáhara.

O Concello de Ames colabora un ano máis co programa Vacacións en Paz, que leva a cabo a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, a través do cal as familias do municipio poden acoller durante os meses de xullo e agosto nenos e nenas saharauís que viven nunha situación complexa nos campamentos de refuxiados de Tindouf en Alxeria. As familias de acollida de Ames multiplicáronse por 10 nun período de dous anos. O Concello de Ames contribúe sufragando o billete de avión dos nenos que estarán durante os meses de verán no concello.

Esther Ybarra, portavoz na zona da asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, explica que “en anos anteriores sempre facíamos esta xuntanza na casa dunha familia acolledora, pero este ano ao haber máis familias que acolleron nenos saharauís decidimos facela aberta a toda a veciñanza para que coñezan as costumes de este pobo. Trátase de pasar unha tarde xuntos para que estes nenos e nenas nos ensinen as principais tradicións do Sáhara”.