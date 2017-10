O coreografo Javier Martín no programa de residencias do CDG

Compostela, 4 de outubro do 2017 – O Centro Dramático Galego (CDG) acolle por primeira vez o coreógrafo e bailarín coruñés Javier Martín, quen participa esta semana no programa En Residencia que a compañía pública mantén na súa sede do Salón Teatro, en Santiago. Javier Martín desenvolverá na residencia un intenso programa de accións formativas e actividades abertas ao público, que culminarán esta fin de semana coa posta en escena de O estado cru.

Coincidindo co sétimo aniversario da súa estrea, a peza regresa ás táboas con dúas funcións en Compostela o venres 6, ás 20,30 h., e o sábado 7, ás 19,00 h. Este solo de danza baséase no traballo de improvisación a nivel de movemento e de luz para lle dar forma a unha traxedia no sentido clásico, na que, segundo Javier Martín, se bailan esas situacións nas que se mira o inimigo coa animosidade de quen ve no outro os defectos propios.

Espectáculo destacado en Dance from Spain

Un monte de rosas vermellas, un esqueleto ou unha cornamenta de cervo son algúns dos elementos que acompañan o bailarín en O estado cru, coreografía que se presentou en distintos escenarios da península e foi destacada o ano pasado no catálogo Dance from Spain, editado pola Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza.

As entradas para as súas representacións en Santiago, tras as que Javier Martín manterá cadanseu encontro co público, están xa á venda no web entradas.abanca.com e mais no teléfono 902 434 443. Os días das funcións poderán adquirirse no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas horas antes do inicio do espectáculo.

Conversa de entrada libre

Esta residencia intensiva inclúe, así mesmo, a conversa ‘Repertorio e improvisación’, que Martín manterá co escritor, actor e editor Antón Lopo e con outros convidados da profesión escénica galega. A traxectoria do coreógrafo será o punto de partida para abordar cuestións como o exercicio da práctica creadora, o contexto actual das artes vivas e os usos alternativos dos espazos culturais e académicos, ademais de para analizar como conviven na actualidade conceptos como repertorio, novidade e improvisación. A cita, de entrada libre ata completar a capacidade, será hoxe ás 18,00 h.

Traxectoria

Javier Martín desenvolve o seu proxecto de investigación no ámbito das artes do movemento a través da creación do discurso e a aplicación do mesmo no desenvolvemento de seminarios interdisciplinares, conferencias performativas, grupos de investigación e, sobre todo, na creación de espectáculos.

Desde 2004 ten estreadas máis de 30 pezas en España, Francia, Rusia, Portugal, México e Ucraína. Recentemente, foi artista residente en EIRA (Lisboa), Kannon House (San Petersburgo), Centro Canal (Madrid) ou MUN (Pamplona), ademais de presentar os seus últimos proxectos na UNAM (Museo del Chopo) de México, no GogolFest de Kiev, no CCCB de Barcelona, no Theatro Circo de Braga, no Centre Pompidou de Málaga, no Museo Reina Sofía de Madrid e na Universidade da Sorbona de París, entre outros espazos. Colabora habitualmente con artistas de diferentes disciplinas, como o músico ruso Oleg Karavaichuk.