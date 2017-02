Juan Zelada presenta na Sala Riquela o seu novo disco

Compostela, 23 de febreiro do 2017 – O de Juan Zelada con Galicia é amor verdadeiro. O artista madrileño ten orixes galegas e déixao moi claro. Cada vez que se sobe por aqui a un escenario o non hai billetes está garantido. Hoxe xoves sera unha de esas citas na Sala Riquela onde deixará entrever o son do que será o seu novo traballo de estudo.

Criado nun ambiente de músicos onde as reunións da familia consistían en sesións de improvisación, non é sorprendente que Juan Zelada desenvolvese o seu talento e a súa paixón polo soul, o funk e a música negra que definen o seu estilo.

Completou os seus estudos cunha bolsa do Instituto de Liverpool de Artes escénicas, onde en 2006 recibiu de mans do mismísimo Paul McCartney o recoñecemento á mellor composición da súa promoción. Trasladouse a Londres, onde estableceu a banda coa que percorreu sen descanso tocando en cafeterías, bares, hoteis e mesmo barcos de cruceiro, gañando unha reputación que culminou cando se converten en teloneiro de Amy Winehouse no Tour “Back To Black”.

En 2012 publica o seu primeiro disco “High Ceilings & Colar Bones”, cuxo primeiro single “Breakfast in Spitalfields” foi un éxito en Gran Bretaña e a canción máis emitida da 2012 BBC2 só por detrás de Adele. Co seu próximo EP, “Follow The River”, recibiu o premio European Border Breakers e logrou recoñecemento máis aló das Illas Británicas.

Juan Zelada dedicou o 2014 a viaxar por América do Sur cunha mochila e a súa guitarra compoñendo cancións e dando vida ao blogue “Away with music” onde describía o proceso creativo antes do lanzamento dun novo álbum. A éxitosa xira de presentación de “Back On Track” por salas e festivais españois e británicos postúlano en prensa como un dos maiores expoñentes de Nu-Soul nacionais e o primeiro sinxelo do álbum, “Dreaming Aqway”, incluíuse na campaña de publicidade en televisión de Nationale-Nederlanden.