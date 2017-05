A tenda KNT acolle unha fase clasificatoria do torneo nacional de Catán

Compostela, 11 de maio do 2017 – A tenda especializada en informática e xogos de mesa KNT acolle unha proba do campionato nacional de Catán.

Catán é un xogo de mesa que se converteu nun fenómeno mundial despois de que o inventara en Alemania por un dentista retirado.

Alemania é a meca dos xogos de mesa e cada ano entréganse premios aos mellores, Klaus Teuber xa deseñara varios pero nunca conseguira entrar en ese nivel no que atopamos ao Monopoly, o Trivial ou o Risk ata que creou Catán.

Catán é un xogo no que se combina a estratexia, a capacidade de negociar e o azar mentres os xogadores tratan de colonizar unha illa rica en recursos naturais.

Aínda que o xogo ten numerosas ampliacións as partidas disputaranse no taboleiro básico. A inscrición e de balde pero está limitada a 18 persoas polo que é preciso inscribirse enviando un correo electrónico a knt@knt.es indicando no asunto Torneo Catán.

Todos os inscritos terán un agasallo e o gañador recibirá un xogo San Juan obsequio de Devir Iberia e terá unha praza no Campionato nacional que se celebrará en Madrid o 15 de xullo.

A cita para esta fase clasificatoria é o próximo sábado 13 de maio a partir das 17.30 no local situado en Romero Donallo 17 entrechán de Compostela