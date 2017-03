La Banda Morisca presenta o seu segundo traballo nas Crechas

Compostela, 3 de marzo do 2017 – O primeiro concerto da programación especial do 30 aniversario da Casa das Crechas ten lugar esta noite, da man do grupo andaluz La Banda Morisca, un proxecto que nace da experimentación, innovación e investigación nas tradicións andaluzas.

A recuperación do patrimonio tanto literario como musical da antiga Al-Andalus e da franxa mediterránea foi e é a peza crave na consolidación deste proxecto.

A formación e a traxectoria dos compoñentes de La Banda Morisca, JoseMari Cala, JuanMi Cabral, José Cabral, Antonio Torres e Andrés T. Rodríguez, foi determinante para conseguir a simbiose perfecta entre a experiencia individual e a colectiva. A súa ilusión, as súas ganas de seguir innovando e a súa creatividade compoñen unha identidade artística única no terreo da música folk e de raíz.

Actualmente, xa levan cinco anos con esta formación, dous traballos discográficos e moitos éxitos na súa equipaxe, cultivados en todos aqueles lugares nos que La Banda Morisca aterrou co seu encanto andalusí.

La Banda Morisca está fincada na provincia de Cádiz, o último recuncho de Europa, onde dan forma ao aluvión musical herdado das numerosas culturas que colonizaron e enriqueceron esta terra de músicos, poetas, e buscadores.

Esta agrupación está formada por músicos de distintas procedencias que converxen nas músicas de raíz e tradición, coa inquedanza de experimentar e evocar a herdanza cultural da antiga Al-Andalus e o seu reflexo no son da actual Andalucía, o Magreb e o Próximo Oriente. Inspirado por esta herdanza andalusí e polo romancero tradicional, o grupo propón unha visión creativa e orixinal dun repertorio que mestura as influencias orientais e occidentais do Mediterráneo (moaxajas andalusís, Chaabi, Dahmane o Harachi, Nass o Ghiwane) co espírito do flamenco tradicional e do rock andaluz (As Chozas, Lole e Manuel, Triana).

https://labandamorisca.org