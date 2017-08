Lalín pide a cidadanía responsabilidade no consumo de auga

Lalín, 12 de agosto do 2017 – A Concelleira de Medio Ambiente, Celia Alonso, realizou un chamamento á cidadanía de Lalín a quen lle solicita “a máxima responsabilidade no consumo de auga”.

A edil alerta de que o río do que se realizan as captacións está “baixo mínimos, chegando a descender o nivel de auga no estanque de acopio, situado en Catasós, ata 60 centímetros dende que se fixo o primeiro chamamento no mes de xullo”. A falta de precipitacións orixina que os ríos non sexan capaces de recuperar a auga ao ritmo suficiente que esixe o bombeo, feito polo que foi necesario botar man do depósito de auga de reforzo situado en Botos.

Ante esta “preocupante situación” Celia Alonso demanda a solidariedade da cidadanía e solicita que se racionalice o consumo e se empregue auga para aquilo que sexa estritamente necesario. “Non podemos malgastar nin unha pingueira, porque a auga non é un ben infinito, senón que nesta época pode chegar a ser un recurso escaso”, indica. Deste xeito pídelles aos veciños e veciñas de Lalín que “actúen coa maior prudencia e apliquen medidas de aforro para evitar futuras carencias. Entre estas medidas fai referencia, por exemplo, a que se pechen as billas para afeitarse ou lavar os dentes, que non se utilice a auga apta para o consumo en tarefas de regadío, que a xente se duche no canto de bañarse, ou que se vixíen posibles fugas na rede de subministro. Non obstante, Celia Alonso insiste en que “o máis importante é que a cidadanía tome conciencia da situación e sexa consciente de que é imprescindible facer un uso racional e adecuado da auga”.

Neste contexto, o Concello de Lalín xa adoptou medidas para evitar o gasto innecesario no rego de parques e xardíns. Esta política preventiva aplicarase durante todo o verán co obxectivo de garantir o subministro durante a época de máis calor.

A concelleira de Medio Ambiente volveu informar de que o Concello non quere ter que chegar a realizar restricións no consumo, debido a que esta medida “podería ser incluso contraproducente”. A concelleira refírese a que moita auga se podería chegar a perder debido a que “a poboación tendería a acumular máis da necesaria naqueles momentos do día no que o subministro estivese habilitado”. Así mesmo, sinalou que os cortes poderían causar problemas técnicos na acometida.