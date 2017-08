Esta semana comeza a humanización do entorno do parque Joaquín Loriga en Lalín

Lalín, 7 de agosto do 2017 – A semana pasada asinouse a adxudicación das obras de humanización da rúa Matemático Rodríguez na zona comprendida entre a Praza da Torre e o parque de Joaquín Loriga.

Como explicou o concelleiro de Urbanismo e alcalde en funcións, Nicolás González Casares, foron 3 as empresas de Lalín que realizaron ofertas para facerse con estes traballos que foron adxudicados, finalmente, á empresa Taboada e Ramos por un importe de 115.143 euros (IVE incluído), sendo esta a oferta máis vantaxosa das recibidas. Esta previsto que as actuacións dean comezo durante esta semana co obxectivo de que estean rematadas para a celebración das festas patronais das Dores, aínda que non se pode asegurar ao 100% debido ás posibles continxencias da obra.

González Casares aproveitou para informar de que, aínda que se agarda causar as mínimas molestias posibles, o inicio do proxecto de humanización provocará restricións no tráfico ao seu paso por esta vía. Calcúlase que a rúa quedará pechada definitivamente ao paso de vehículos a partir da semana que vén no momento no que se habilitará sobre a calzada unha capa de formigón. Non obstante o peche anunciarase coa debida antelación. Este material precisa un amplo período de repouso, de modo que a prohibición de circulación se estenderá durante unhas 3 ou 4 semanas. Así, o tráfico será desviado por rúas alternativas e, entre as medidas que se tomarán para garantir unha circulación o máis fluída posible, durante este tempo as rúas Principal e Joaquín Loriga non se peonalizarán durante as fins de semana co obxectivo de que o tránsito non se vexa completamente alterado.

A finalidade principal das actuacións é a da humanización “poñendo en valor un dos puntos neurálxicos da vila, situado a poucos metros do Quilómetro 0 e da nova biblioteca e xusto entre a Praza da Torre e o parque de Loriga, adoquinando o treito con pedra tipo gris alba”.

Este novo deseño tamén permitirá aumentar o potencial de desenvolvemento social e comercial da zona. A mellora non implicará cambios nin cortes no tráfico rodado xa que a circulación de vehículos por esa rúa seguirá sendo como na actualidade. O novo deseño, moito máis versátil, facilitará peches nas fins de semana ou noutras ocasións puntuais do treito para desenvolver actividades de dinamización ou levar a cabo iniciativas como a Algarabía, que se celebra tradicionalmente nesta zona.

A actuación levará consigo a colocación dunha placa de bronce no centro do espazo empedrado que fará referencia aos soutos e fragas do concello de Lalín.