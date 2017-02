Lalín entregou o manual de procedemento da estratexia ssuma21 para poder acceder aos fondos EDUSI

Lalín, 15 de febreiro do 2017 – O Concello de Lalín vén de entregar ante a Subdirección Xeral de Fondos Comunitarios, pertencente ao Ministerio de Administracións Públicas, o manual de procedementos da estratexia de desenvolvemento urbanos sostible Lalín Ssuma21.

O tenente de alcalde de Lalín, Nicolás González Casares, explica que se trata dun dos últimos e máis importantes pasos de cara ao previo inicio da execución dos fondos EDUSI. Este documento explica e describe detalladamente, entre outras cuestións, o organigrama de xestión dos fondos, así como o comité de dirección da estratexia, que está presidido polo alcalde e conformado polo tenente de alcalde, a concelleira de Facenda a secretaría xeral e a intervención municipal.

O documento enviado por Lalín recolle tamén a creación da comisión antifraude, neste caso formada polo alcalde, o tenente de alcalde, a concelleira de Facenda, a secretaría xeral, a intervención municipal, o asesor xurídico e a técnica de contratación.

Xunto co envío do manual de procedementos Lalín enviou tamén unha descrición máis detallada que a descrita na propia memoria da estratexia EDUSI, cos criterios polos que se van seleccionar as funcións de cada unhas das liñas de actuación, que lembrou Casares son 15:

Posta en marcha do goberno aberto, Open Data Proxecto de implantación da administración electrónica Posta en marcha da identidade dixital cidadá Desenvolvemento e implantación de ferramentas TIC para o mapeo de deficiencias Plan Smart City Lalín Lalín cinto verde Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións municipais Execución de plataformas peoniles e mellora na accesibilidade Rehabilitación da área patrimonial de Donramiro Rehabilitación da área patrimonial de Lalín de Arriba Execución de pasarelas verdes de continuidade urbana Medidas de apoio e innovación comerciais Plan Concilia Lalín Plan Talento Lalín Plan de recuperación social do barrio Manuel Rivero

Como explicou o tenente de alcalde de Lalín, Nicolás González Casares, este trámite forma parte do “arduo e intenso traballo que se está levando a cabo nos últimos meses e que senta as bases da execución dos fondos EDUSI”. “Agora” -aclara- “o manual e os seus compoñentes serán analizados e, de obter o visto bo da Subdirección Xeral de Fondos Comunitarios xa se poderían iniciar as solicitudes de financiamento para as actuacións a desenvolver”. Finalmente o tenente de alcalde apuntou que os fondos EDUSI tamén precisan dun órgano administrativo interno, de modo que cada concello beneficiado por estas axudas europeas debe por en marcha o denominado organismo intermedio lixeiro que é o encargado de fiscalizar e avaliar inicialmente todas as actuacións que se irán realizando. “No Lalín Ssuma21 posiblemente se precise para este fin apoio e asesoria administrativa”.