Lalín proxecta un novo parque de ocio para cans

Lalín, 22 de outubro do 2017 – A concelleira de Medio Ambiente, Parques e Xardíns, Celia Alonso, vén de anunciar o proxecto de creación dun novo parque de ocio para cans en Lalín.

A posta en marcha desta nova infraestrutura dá resposta a unha vella reivindicación dos veciños do casco urbano, que demandaban un espazo adaptado ao esparexemento das mascotas e dos seus donos. Finalmente a área ubicarase nun espazo verde actualmente sen uso da zona do auditorio, concretamente, preto do lateral sur deste edificio. A superficie habilitada para o ocio canino será 1.500 metros cadrados. O Concello conta cun orzamento duns 20.000 euros para a súa creación e, segundo a concelleira, a obra será adxudicada proximamente, co obxectivo de que poida estar finalizada antes de rematar o ano.

Celia Alonso, visitou o espazo xunto co tenente de alcalde, Nicolás González Casares, e apuntou que “non foi doado atopar un lugar que non estivese moi desprazado do centro e que reunise as condicións para albergar un parque para cans, tales como contar con auga ou coa presenza de sombra”. “Así mesmo, elixiuse este espazo porque moitos cidadáns xa tiñan a costume de pasear nesta zona os seus cans, de xeito que dentro das múltiples posibilidades baralladas pola concellería, finalmente pareceunos o sitio máis axeitado”, engadiu a concelleira.

A necesidade desta infraestrutura responde a que Lalín, que conta cunha alta poboación canina, goce dun espazo no que os cans poidan correr libremente, xogar, divertirse e exercitarse, xa que adoitan pasar longo tempo en espazos reducidos e, máis, tendo en conta que no resto da vila, incluído o Pontiñas, é obrigatorio que as mascotas paseen con correa. Por outra banda, o parque de ocio canino bríndalles aos cans a oportunidade de relacionarse entre eles e aos donos que comparten afección por estes animais de intercambiar experiencias ou coñecementos. Non obstante, Celia Alonso lembra que “aínda que a prioridade da área é que os cans estean soltos, deben estar sempre baixo a supervisión dunha persoa responsable, pois non se pode deixar o animal no parque e desentenderse del”.

A zona que se vai utilizar (1.500 m2) corresponde toda ela a pradeira. Será cercada cunha malla simple duns 2 metros de altura para evitar fugas e cun punto de acceso formado por unha porta abatible con cerramento exterior. Tamén se instalarán dúas billas independentes permitindo o seu uso para persoas e cans, así como un bebedeiro de aceiro con buraco na parte central para evitar o estancamento da auga. Por outra parte colocaranse xogos que permitan aos animais saltar e exercitarse e un “pipican” con zona circular decorada e valada no seu perímetro. As deposicións sólidas deberán ser retiradas polos amos das mascotas e depositadas nas papeleiras.

Carteis

A concelleira de Medio Ambiente aproveitou para aclarar que os carteis recentemente colocados polo Concello en diversas áreas nas que se fai referencia á prohibición da presenza de cans, se deben a que as mascotas non poden estar en zonas de xogo habituais de nenos e nenas. Isto débese á que, tal e como establecen as normativas ao respecto, estes espazos deben ter garantidas condicións axeitadas de limpeza e salubridade, o que non é posible coa presenza masiva de cans. A concelleira lembrou que nos carteis propios de diversos parques xa se contempla a prohibición de mascotas, feito que incumpren moitos cidadáns, polo que o que se fixo foi simplemente reforzar a sinaléctica.