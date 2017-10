LibreCon 2017 investigará a creación de prototipos con tecnoloxía libre

Compostela, 16 de outubro do 2017 – Os próximos 19 e 20 de outubro celebrarase en Compostela LibreCon 2017 un evento internacional en torno as tecnoloxías libres.

En LibreCon 2017 participarán centos de empresas e expertos, entre os que se atopa Antonio Fernandes, tecnólogo vigués e perito xudicial pola Asociación Nacional de Peritos Xudiciais Informáticos (ANTPJI) e a Asociación Mediterránea de Peritos Informáticos das TIC (ASPERTIC). Recentemente fichou como un dos especialistas da Axencia Europea de Seguridade das Redes e da Información (Enisa), co obxectivo de asesorar á entidade europea en estratexias para frear os cada vez máis frecuentes ciberataques que afectan a organismos públicos e empresas privadas.

Pola súa banda, outra das novas incorporacións ao programa é a de Nuno Troitiño, programador e apicultor 2.0 que presentará a aplicación Appybee, unha innovación made in Galicia capaz de detectar e controlar pragas que afectan ás colmeas de abellas, como a da avispa velutina. Ata o momento, este sistema xa logrou conter a mortalidade dos enxames e aumentar a súa produción nun 17%. O éxito de solucións como esta é clave para a humanidade, xa que as abellas polinizan entre o 25% e o 30% dos alimentos que consumimos.

O impacto no sector primario e na transformación dixital

O software libre está a demostrar que é unha ferramenta moi útil non só para a Industria 4.0, senón tamén para o sector primario. Ademais de Appybee, LibreCon 2017 tamén reunirá outros proxectos que poñen a tecnoloxía ao servizo do sector agroalimentario, como é o caso de Fair Fishery from Galicia, Galirema, CodeSyntax e IG4 Agricultura.

A influencia do software libre será tamén cada vez máis determinante na configuración da estratexia dixital que está a cambiar a sociedade, xa que permitirá que este proceso se desenvolva a unha maior velocidade e a un custo máis baixo, tal e como explicará en LibreCon 2017 José María Fuster, ex director xeral de Innovación de Banco Santander.

Librehack

Outra das citas que inclúe LibreCon 2017 será o hackatón denominado Librehack, no que 50 hackers crearán en tempo real e durante 11 horas, prototipos de software libre cos que mellorar a Industria 4.0 e o sector primario. Os proxectos deberán encaixarse nalgunha das seguintes catro categorías: cloud, big data, Internet das cousas (IoT nas súas siglas en inglés) e a economía colaborativa. Os propios organizadores do LibreCon 2017 non descartan que, froito deste traballo de creación colectiva, poida nacer unha startup.

LibreCon en Compostela, 19 e 20 de outubro

LibreCon 2017 é o maior encontro internacional promovido polo sector das tecnoloxías libres e a súa VII edición celebrarase os próximos días 19 e 20 de outubro na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

Este ano o evento céntrase no uso das tecnoloxías libres nos sectores Industrial e primario, e nas novas oportunidades que ofrecen ditas tecnoloxías en campos como o cloud computing, análise de big data e Internet das Cousas (IoT). Ademais, ofrecerá un track especial dedicado á economía colaborativa.

Aparte dos que xa se anunciaron, LibreCon 2017 contará con máis relatores de nivel nacional e internacional que expoñerán a súa visión de como as tecnoloxías libres achegáronlles competitividade no seu día a día. A xeración de coñecemento terá o seu espazo dentro do evento en forma de casos de éxito e demos tecnolóxicas que achegarán as novidades do sector a todos os asistentes.