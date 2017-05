A Librería Pedreira acolle a presentación do libro de Carlos Callón Galegocalantes e Galegofalantes

Compostela, 15 de maio do 2017 – A Agrupación Cultural O Galo organiza a presentación de Galegocalantes e Galegofalantes, un estudo da autoría de Carlos Callón, na Librería Pedreira as oito e media da tarde de mañá martes 16.

Na presentación do libro tamén terá un lugar un debate sobre a situación do idioma galego na actualidade no que intervirán: o autor Carlos Callón, doutor en Filoloxia, expresidente da Mesa pola Normalización Lingüística e profesor de lingua galega; Marcos Maceiras Eiras, actúal presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e Mercedes Espiño, profesora e integrante da AC. O Galo.

“Tócanos definir se imos permitir que destrúan o idioma propio do país ou se, polo contrario, imos ser a xeración que soubo facerlle fronte a esta lexión de enterradores” escribe Carlos Callón en Galegocalantes e galegofalantes, unha monografía sobre o que lle ten acontecido á lingua galega desde que o PP retomou o poder autonómico en 2009.

A Carlos Callón, doce anos como presidente da Mesa pola Normalización Lingüística (AMNL) permitiulle coñecer ben a situación actual da lingua galega e posuír unha información contrastada, verificada e rigorosa para analizar as causas dos seus retrocesos; tamén para afondar e tratar de atopar as razóns e discernir a orixe, xénese e proceder do inédito, enérxico e perseverante movemento social de resposta xurdido ante ese recuar do galego desde 2009. Ser filólogo e profesor de lingua proporciónolle as bases para se fornecer de argumentos e instrumentos para continuar na defensa do noso idioma e procurar que as persoas galegocalantes dean o pase a se transformaren en galegofalantes.

Carlos Callon (Ribeira, 1978) é profesor no CPI Afonso VII de Caldas de Reis. Licenciouse en Filoloxías Galega, Portuguesa e Románica pola Universidade de Santiago de Compostela e presentou a tese de doutoramento en Estudos Lingüísticos e Literarios na Universidade da Coruña. Tamén realizou un posgrao en Xestión e Dirección na Universidade de Vigo e outro en Psicopatoloxía na Universitat de Barcelona.

Carlos Callón, presidiu durante doce anos A Mesa pola Normalización Lingüística, da cal é agora presidente honorífico e acadou os premos Vicente Risco e Fervenzas Literarias. Ademais, publicou varios ensaios, entre os cales salientan: Como defenderes os teus dereitos lingüísticos, Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, Amigos e sodomitas, Galegocalantes e galegofalantes, de recente aparición e no cal reabre o debate sobre a situación do noso idioma. No xénero poético, deu ao prelo Atravesar o fantasma.