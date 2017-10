Lidia Senra no Teño unha peza do Museo do Pobo Galego

Compostela, 19 de outubro do 2017 – Lidia Senra chega ao ciclo Teño unha peza que o Museo do Pobo Galego puxo en marcha como parte dos actos de conmemoración do seu 40 aniversario, a cita hoxe xoves as sete da tarde.

En Teño unha peza o invitado fala dunha das pezas do museo.Trátase de dar unha visión persoal, de maneira que a peza pode ser un motivo para a divagación, para falar do museo ou do seus intereses, pois non se trata dunha interpretación técnica senón dun achegamento dende a persoa e a súa área vital.

Lidia Senra

Destacada sindicalista do agro galego. Foi membro da Executiva da Coordinadora Labrega Europea durante catro anos. Nos anos setenta colaborou cos Comités de Axuda á Loita Labrega, en 1984 foi elixida responsable de organización e finanzas de Comisións Labregas, e en 1989 accede á secretaría xeral do Sindicato Labrego Galego Participou en diversos encontros internacionais representando a Vía Campesina, movemento labrego mundial, que agrupa organizacións de América, Asia, África e Europa. Ademais, interveu activamente nos tres foros sociais europeos celebrados en Florencia, París e Londres.

No 2014 presentouse como candidata en representación de ANOVA ao Parlamento Europeo formando parte do grupo Alternativa Galega de Esquerda en Europa: A esquerda plural. Na actualidade é deputada europea. Participou na obra colectiva 15-M: O pobo indignado (2011) Entre os premios e recoñecementos recibidos destaca o Pedrón de Ouro do ano 2011.