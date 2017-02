A lingua materna e a globalización nos Luns do Ateneo

Compostela, 20 de febreiro do 2017 – O Ateneo de Santiago celebrará unha nova sesión do ciclo de conferencias Os Luns do Ateneo organizada, en esta ocasión, pola Sección Arte, Educación e Cultura.

A xornada do Ateneo reunirá aos escritores e docentes Helena Villar e Xesús Rábade baixo o título ‘Lingua materna e globalización’. A cita será a partir das 20.00 horas, na sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19).

Estes recoñocidos lucenses, socios do Ateneo, farán unha panorámica sobre o papel das linguas modernas na imparable globalización. Os dous son recoñecidos escritores e profesores, coa carreira de Filosofía e Letras como unha boa carta de presentación para ofrecer unha visión correcta do tema.

Helena Villar

Helena Villar Janeiro, natural de Becerreá, Lugo, é Licenciada en Filosofía e Letras pola Universidad Complutense, e profesora de literatura e lingua en Santiago de Compostela. É membro fundador do PEN club en Galicia do que é secretaria e os seus libros infantís están incluídos no Catálogo White Ravens do Internationale Jugendbibliothek de Münich. En 1990 obtivo o premio de narrativa Breogán e en 1991 o Rodríguez Figueirido.

Xesús Rábade

Xesús Rábade Paredes, natural de Seixas-Cospeito (Lugo), é Licenciado Filosofía e Letras (Historia) pola Universidade de Santiago e Catedrático de Lingua e Literatura Galega de Ensino Medio. É membro fundador do PEN Clube de Galicia e membro do colectivo de renovación poética Cravo Fondo. A súa obra foi antologada e traducida a varias linguas e obtivo os premios Manuel Antonio, Galicia, Esquío e González Garcés (poesía), e o Ateneo de Moaña, Galicia e Álvaro Cunqueiro (narrativa). Colabora asiduamente na prensa e outros medios do país con artigos de opinión e crítica literaria. Impartiu diversos cursos da súa especialidade en Galicia e no estranxeiro e participou na elaboración de material didáctico dende o momento en que a lingua galega se introduce no sistema educativo.