Lousame abre a matrícula no curso de Educación de Adultos

Lousame, 31 de agosto do 2017 – O Concello de Lousame abre do 1 ao 15 de setembro o prazo de inscrición no primeiro cuadrimestre do curso de Educación de Adultos, preparatorio para obter o graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

Esta inscrición é de balde e poderase facer nas oficinas xerais do Concello de Lousame ou chamando ao teléfono 981 820 494.

Estes cursos de educación de adultos, que o Concello de Lousame leva organizando dende o ano 2005, son un xeito moito máis sinxelo e accesible para sacar o graduado en ESO fronte as probas libres que cada ano convoca a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

No curso 2016/2017, un total de oito alumnos e alumnas superaron con éxito as probas e obtiveron o graduado en ESO. As clases terán lugar na Aula de Educación de Adultos da Casa da Cultura.