Lousame elixe festivos locais no pleno ordinario

Lousame, 18 de setembro do 2017 – O pleno municipal de Lousame escolleu os días de San Marcos (25 de abril) e San Lourenzo (10 de agosto) como festivos locais para 2018.

O acordo saíu adiante cos 7 votos a favor de PP e BNG e as 2 abstencións do PSOE, nunha sesión na que estiveron ausentes a representante do Partido da Terra e unha concelleira socialista.

A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, propúxolle á corporación tres datas para os festivos locais. Unha fixa: o 25 de abril (San Marcos) “porque xa é unha tradición”. E outras dúas para escoller: o San Roque ou o San Lourenzo. Villaverde indicou que “tradicionalmente sempre escollemos o San Marcos e o San Roque, pero queremos tamén poñer en valor a romaría do San Lourenzo. Foi unha petición da veciñanza para conseguir que asistise máis xente que traballa en Lousame, aproveitando ademais que para o ano tanto o San Roque como o San Lourenzo coincidirán en venres”.

A proposta para os festivos locais foi apoiada polo BNG, mentres que o grupo socialista amosouse de acordo con manter o San Marcos pero apostou polo San Roque. A alcaldesa de Lousame concluíu que “para nós ambas festas son igual de importantes pero o San Roquiño xa ten unha relevancia que a outra non ten. E nós queremos que o San Lourenzo tamén gañe relevancia e pensamos que sería un gran apoio que fose festivo”.

Mocións de urxencia

O pleno municipal tamén aprobou dúas mocións de urxencias presentadas polo PP e polo PSOE. A primeira, aprobada por unanimidade, foi a do grupo do Goberno pola que o Concello de Lousame insta á Xunta de Galicia a estudar fórmulas xurídicas, en colaboración coas universidades galegas, que permitan a incorporación ao patrimonio público do Pazo de Meirás sen que implique custo algún para o pobo, “que xa o asumiu en 1938”, puntualizou Teresa Villaverde. Neste sentido, a alcaldesa de Lousame indicou que “aínda que o Pazo de Meirás foille entregado en 1938 ao ditador como, entre comiñas: agasallo, para a residencia de verán, hai documentación que pon de manifesto que non foi unha cesión voluntaria senón froito da presión de autoridades falanxistas da época”.

Así mesmo, o pleno municipal de Lousame trasladaralle á Xunta a súa máis enérxica condena ás declaracións realizadas pola Fundación Francisco Franco. Unhas declaracións que a alcaldesa cualificou que “apoloxía do franquismo” e pediu que se actuase con rapidez para evitar que convertan o Pazo de Meirás “nunha homenaxe ao ditador”.

Finalmente, o pleno municipal aprobou tamén unha moción do PSOE para instar ao Goberno de España a que a recuperación económica se traslade tamén aos traballadores. O voceiro socialista, Julio Paradela, explicou que nos últimos anos “a desigualdade salarial disparouse. Os que entran a traballar cobran un 25% menos” e alertou sobre o elevado índice de contratos temporais e as condicións dos traballadores novos, especialmente entre 25 e 35 anos.

Por iso, o pleno de Lousame acordou instar ao Goberno de España a favorecer incrementos salariais nos acordos entre patronal e sindicatos (dun 2/3% en 2018 e dun 2,5/3% nos anos seguintes ata o 2021), incrementar gradualmente o salario medio interprofesional ata os 1.000 euros en 2021, derogar a reforma laboral, subida de soldo aos traballadores públicos de acordo co IPC e potenciar a xornada de 35 horas, plan especial para a mocidade, aprobar unha lei de igualdade laboral e reducir tanto o elevado número de contratos temporais como os “falsos autónomos”.

A moción saíu adiante cos 3 votos a favor de PSOE e BNG e grazas á abstención dos seis concelleiros do PP. Unha abstención que a alcaldesa de Lousame xustificou na negativa do PSOE a retirar o punto no que se pedía a derogación da reforma laboral. “Ante unha crise moi forte foi unha reforma laboral que deu os seus froitos. Haberá que mellorala, pero non derogala”, explicou Teresa Villaverde, quen pediu a retirada dese punto para votar a favor da moción. O voceiro socialista negouse á petición porque “a nós parécenos que a reforma laboral está contra os traballadores”, polo que os concelleiros do grupo de Goberno optaron pola abstención especificando que “estamos de acordo con que se deben aumentar os salarios e o salario mínimo interprofesional, con que se mellore a calidade dos postos de traballo pero cremos que a reforma laboral foi útil e que hai que mellorala, non derogala”.