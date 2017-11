O Son do Pote organiza un obradoiro de música tradicional en Lousame

Lousame, 1 de novembro do 2017 – A casa da cultura Santeiros de Chave acollerá este sábado un obradoiro de música tradicional organizado pola Asociación O Son do Pote.

O obradoiro do sábado celebrarase de 11:00 a 13:00 horas e estará impartido polo artesán Pablo Carpintero.

O obradoiro de Son do Pote é gratuíto e está dirixido a nenos e nenas de 4 anos en adiante. As inscricións poden facer por mail escribindo a casacultura@concellodelousame.com ou chamando ao teléfono 981 825 780. Convócanse 20 prazas, tendo prioridade os veciños de Lousame.

O obradoiro organizado pola asociación cultural O Son do Pote, ten a colaboración do Concello de Lousame e a Deputación da Coruña, e foi presentado pola alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde; a concelleira de Ensino, Silvia Agrafojo; e o presidente da asociación cultural, Francisco García. Villaverde felicitou a O Son do Pote “por esta primeira actividade” e apuntou que “dende o Concello estamos dispostos a colaborar en calquera actuación que fagades para promover a nosa música tradicional”.

Silvia Agrafojo salientou a “idoneidade da elección de Pablo Carpintero para impartir este obradoiro de música tradicional” e destacou o amplo currículo profesional deste artesán lucense afincado en Compostela. Carpintero, membro directivo da Asociación de Gaiteiros Galegos, dirixe dous grupos de recuperación de tradicións musicais galegas: A Requinta de Xián e o Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia. Ten varios libros publicados sobre os diversos instrumentos musicais tradicionais galegos e dende 2010 é consultor da UNESCO.

Participación

Pola súa banda, Francisco García agradeceu o apoio do Concello de Lousame e indicou que o obxectivo é que “todos os veciños e veciñas de Lousame, pero en especial os rapaces, sigan a nosa cultura e as nosas tradicións e que estean orgullosos delas”. Un punto no que incidiu Teresa Villaverde, quen apuntou que “quero manter isto no futuro. A nosa tradición é hai que recuperar e aí contades con todo o noso apoio tanto O Son do Pote como os distintos grupos que hai no municipio e dende a propia UNED Senior, onde se está traballando nesta área de recuperación e conservación das cancións”.

Neste sentido, Fernando Docampo, profesor do curso “Música Lousamiá” na UNED Senior, indicou que “Son do Pote naceu como un grupo de amigos en Tállara e acabou sendo unha asociación cultural que agora tamén forma parte do curso da UNED. Pero en Lousame temos máis grupos e isto ten que ser unha unión para todos eles”. Así, insistiu en que “o noso futuro son os nenos. E temos que conseguir que se enganchen á música tradicional pois eles son os que seguirán conservando o nosos pasado e garantirán o noso futuro”.