Lousame licita obras de saneamento en Abeixón

Lousame, 29 de decembro do 2016 – O Concello de Lousame vén de sacar a licitación a reparación do bombeo existente na rede de saneamento municipal no lugar de Abeixón, parroquia de Tállara, así como a ampliación da rede de saneamento no mesmo lugar.

As obras están orzamentadas en 32.338,36 euros e cun prazo de execución de seis meses.

A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, salienta que “neste ano reparamos a depuradora da Escabia, agora poñemos en marcha as melloras no saneamento de Abeixón e no 2017 levaremos o saneamento e a depuración a Seixido, Filgueira e Servia, cuxo proxecto ascende a 200.000 euros e que está nestes momentos sendo revisado por Augas de Galicia e que espero que se licite en breve para que se execute no 2017”.

Este proxecto será cofinanciado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), de acordo co convenio asinado en xullo deste ano pola conselleira Beatriz Mato e a alcaldesa Teresa Villaverde para a instalación dun sistema de saneamento e depuración nas parroquias de Lousame e Vilacoba para dar servizo aos veciños de Seixido, Filgueira e Servia.

Obxectivo das obras

As obras que se acometerán en Abeixón están motivadas polas deficiencias detectadas no bombeo existente na rede de saneamento municipal. Os traballos incluirán a construción dun novo pozo, coas súas correspondentes bombas, o aproveitamento daquelas pezas que se atopan en bo estado e a substitución de todas as pezas danadas para garantir o seu correcto funcionamento. Entre as pezas que será preciso substituír inclúense a escaleira metálica, a trapela de acceso á cámara de chaves, as conexións de descarga e 70 metros de tubería de impulsión.

Así mesmo, as obras inclúen a ampliación da rede de saneamento no lugar de Abeixón a través dunha nova canalización de 295 metros de tubería de PVC, dos que 50 metros terán 250 milímetros de diámetro e os 245 metros restantes terán un diámetro de 160 milímetros. As obras inclúen a escavación da zanxa e o seu posterior recheo, así como a reposición do pavimento afectado pola execución dos traballos.

Finalmente, o proxecto que manexa o Concello de Lousame contempla a colocación doutros 25 metros de polipropileno de 110 milímetros, a execución dunha arqueta de alumeado público e a reparación do subministro eléctrico ao bombeo de Abeixón. As obras teñen un prazo de execución de seis meses.