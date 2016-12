Lousame acolle mañá o I Torneo de Nadal de Xadrez

Lousame, 27 de decembro do 2016 – O local social de Cruído (Lousame) acollerá este mércores 28 de decembro, de 11:00 a 13:00 horas, a primeira edición do Torneo de Nadal de Xadrez, organizado polo profesor de Xadrez do Cpi Cernadas de Castro, Alberto Dios,​ en colaboración co Concello de Lousame​.

A participación é totalmente libre e de balde, sendo preciso anotarse no teléfono 633 447 674.

As inscricións estarán abertas ata as dez da mañá do propio mércores 28 de decembro. O torneo esta aberto a todas as idades, a partir dos seis anos.

Así mesmo, haberá trofeos para o primeiro clasificado das categorías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e absoluto.