Lucía Iglesias e Silvia Marín deixan Unión por Ordes

Ordes, 31 de agosto do 2017 – A situación política en Ordes é unha vez máis impredecible, despois da renuncia a acta de concelleira de Silvia Marín agora dimite tamén Lucía Iglesias pero ademais as dúas anuncian que deixan Unión por Ordes.

Silvia Marín e Lucía Iglesias, concelleiras do Grupo Municipal de UxO, remitiron hoxe unha comunicación á formación política Unión por Ordes (UxO) na que informan de que deixan de pertencer á mesma.

Asimesmo, Lucía Iglesias, ao igual que xa fixera Silvia Marín o pasado 11 de agosto, acaba de formalizar a súa renuncia á acta de concelleira, polo que ambas sairán da Corporación Municipal no vindeiro Pleno que se celebre.

Según explican Lucía Iglesias e Silvia Marín “tomamos esta decisión de abandonar tamén o partido por non estar de acordo coa liña política que está a seguir Unión por Ordes. Por esta razón, en aras precisamente do ben común, e reafirmando o noso compromiso coa coherencia no exercicio dos cargos públicos, consideramos necesario actuar con responsabilidade e dar o presente paso, conscientes de que na actuación política é imprescindible que as palabras vaian acompañadas de feitos”.

Estas renuncias deixan un panorama político no que dúas formación, PP e UxO sufriron baixas nas súas filas e a corporación perde dúas concelleiras. Que sucederá nos próximos plenos, quen sustituirá as dimisonarias ou que decisións tomaran nos distintos asuntos os novos concelleiros é toda unha incógnita. Cun goberno en clara minoría, divisións internas en dúas das catro formacións que forman o pleno e os non adscritos aprobar calquera moción precisa dun xogo de alianzas impredecible a día de hoxe.