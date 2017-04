Glosas, cantos e devoción en feminino no ciclo De Lugares e Órganos

Compostela, 11 de abril do 2017 – A concellaría de Acción Cultural do Concello de Santiago continúa co ciclo De Lugares e Órganos con motivo da Semana Santa e dentro del hoxe poderemos escoitar a Ana Pazos Pintor (corneta) e a Julia Ammerman Yebra (órgano) no órgano da Igrexa de San Miguel dos Agros.

A cita ás 20.30 h co concerto titulado Glosas, cantos e devoción en feminino. A entrada ao concerto é gratuíta previa retirada de invitacións no despacho de billetes do Teatro Principal (de 18 a 21 h) ou na propia Igrexa desde 1 hora antes do inicio do concerto.

Estas dúas mulleres, Ana Pazos Pintor e Julia Ammerman Yebra, radicadas en Compostela, chegan a De Luagres e örganos tras xúntanse a través dun proxecto musical no que se combinan dous instrumentos capaces de xerar fermosas e empastadas sonoridades: o cornetto, un instrumento de vento que foi amplamente empregado no Renacemento como integrante das capelas musicais e que dobraba as voces, e o órgano histórico de tubos.

De Lugares e Órganos fai en este concerto un percorrido por diversos cantos devocionais renacentistas inspirados, xa na Virxe María, xa na muller, a través dos que se aprecian as influencias mutuas que se xeraron entre os mundos sagrado e profano ao longo da historia da música. O cornetto e o órgano conformarán así un diálogo de glosas sobre pezas como o Ave Maris Stella, do arquivo da Catedral de Santiago de Compostela, o Hanacpachap Cussicuinin, unha obra polifónica procedente do Novo Mundo, que está dedicada á Virxe, ou Susanne un jour, peza inspirada no episodio bíblico recollido no libro de Daniel, que enxalza a determinación da moza Susana establecendo, deste xeito, un claro paralelismo entre a pureza da protagonista e o dogma da pureza da Virxe María.