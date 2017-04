De lugares e de órganos presenta ao grupo Ouriol

Compostela, 7 de abril do 2017 – Dentro do programa De Lugares e de Órganos preséntase o espectáculo poético musical Descendat nunc do grupo Ouriol na igrexa da Compañía as 20.00 horas.

“Que ese Cristo, o Rei de Israel, descenda agora da cruz, para que vexamos e creamos” (Marcos 15:32) Así narra o evanxeo segundo San Marcos o escarnio co que o xentío increpaba ao que se dicía fillo de Deus pouco antes de morrer na cruz. Nos episodios da paixón de Cristo narradas nos evanxeos, atopamos unha chea de metáforas e imaxes que ilustran problemas filosóficos éticos ou morais intemporais cos que acotío se enfronta o home contemporáneo.

O grupo Ouriol constrúe, a través desta proposta poético-musical, o seu propio relato arredor da paixón, cunha ben estudada escolla de poemas da literatura universal que se inspiran de maneira directa ou indirecta nos textos dos evanxelistas.

Mulleres e homes poetas de diversas épocas e procedencias xúntanse a través da moi persoal voz dunha muller, a poeta e recitadora Eva Veiga, e dos compoñentes do grupo Ouriol, canda un dos grandes intérpretes de música para órgano, José Luís González Uriol, nunha representación na que se fará confluír todo un universo poético cunhas músicas que non son só un acompañamento, senón un acordo creativo que proporciona unha atmosfera porosa na que o público se poida mergullar, en sensible respiración, e captar o sentir dos textos a través da música.