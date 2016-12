Luis Vallecillo e a Banda do Cuberto interpretan en Bertamiráns O Bigote de Mimí

Ames, 29 de decembro do 2016.- A Casa da Cultura de Bertamiráns acolle hoxe, 29 de decembro as cinco da tarde, o espectáculo O Bigote de Mimí. Trátase dunha montaxe con monicreques e música en directo creada por Luis Vallecillo e a Banda do Cuberto.

Esta innovadora proposta para o público infantil está baseada no conto homónimo de Manuel María, o autor ao que este ano se lle dedicou o Día das Letras Galegas, e conta coa colaboración da súa Casa Museo.

Mimí, un gato presumido moi orgulloso do seu bigote, involucra a todo un grupo de música para contarnos como un bo día, deixándose engaiolar polo seu amigo Fiz, tivo que medirse cos ratos e a piques estivo de se converter no cazador cazado… Todo isto lévase á escena cun proxecto que une a un titiriteiro e unha banda de música, que axudarán a Mimí a contar a súa historia. Unha suma de recursos escénicos (plásticos, musicais, lingüísticos e corporais) dirixidos ao público infantil e familiar.

Un Dr. Guitarrista, que agocha un segredo nos dedos, un baixista tremendo, un batería sobrado de ritmo, ratos abondos e moitas máis sorpresas nunha obra sen dúbida asombrosa na que a diversión está asegurada. Todo isto poderase ver este xoves, 29 de decembro, ás 17:00 horas, no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns.

En O Bigote de Mimí atopamos unha metáfora da inspiración proxectada nos bigotes dun gato: son os que o fan ser quen é pero, se alguén llos afeita pode arrebatarlle a identidade, aínda que quen o faga sexa alguén que o estima e pensa que o fai para o seu ben. Pasou Manuel María pola mesma situación que Mimí? Se foi así, a historia acada unha maior riqueza e deixa unha clara mensaxe: que as nosas vidas sempre debe haber un Manuel de Paderna que nos infunda enerxía e nos inspire para seguir e loitar polo que realmente somos.