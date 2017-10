Muller e música nos Luns do Ateneo con Almudena de Maeztu

Compostela, 15 de outubro do 2017 – O Ateneo de Santiago organiza nos Luns do Ateneo a charla Muller e Música, impartida pola madrileña Almudena de Maeztu.

Este acto, en colaboración coa Asociación Amigos da Ópera de Compostela, terá lugar mañá luns ás 20.00 horas na Rúa do Vilar, 19 de Compostela.

A presenza da muller na música será o eixo central desta actividade, impartida por unha gran coñecedora do tema, como é Almudena de Maetzu. A presentación da conferencia será levada a cabo por Mª del Carmen Segura Iglesias.

Almudena de maetzu:

Almudena de Maeztu y Manso de Zúñiga (Madrid, 1964), neta do escritor e político Ramiro de Maeztu e sobriña do pintor Gustavo de Maeztu e da escritora e pedagoga María de Maeztu, estudou Historia da Arte no Hammersmisth & West London College de Londres e cursou un Master en expertización e tasación de obras de arte na Universidad de Alcalá de Henares. Na actualidade traballa na galería Artemisia Arte-Antica ao mesmo tempo que participa na revista “Más Arte”. Colaborou estreitamente con José Luis Pérez de Arteaga na redacción e investigación da biografía de Gustav Mahler.