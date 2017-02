Miguel de Moragas fala nos Luns do Ateneo da identidade das cidades

Compostela, 13 de febreiro do 2017 – O barcelonés Miquel de Moragas Spà será o protagonista hoxe dos Luns do Ateneo para impartir a conferencia ‘A cidade como marca de identidade’.

A cita será a partir das 20.00 horas na sede de Afundación, na Rúa do Vilar, nº 19. Como sempre a entrada é gratuíta.

De Moragas é actualmente catedrático emérito da UAB e membro do Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ademais, tivo diversas responsabilidades académicas na Universidade Autónoma de Barcelona, entre elas as de decano da Facultade de Ciencias da Comunicación, vicerreitor de investigación, fundador e director do Instituto da Comunicación (InCom-UAB) (1997-2009) e Director do Centro de Estudos Olímpicos (1988-2009).

Tamén foi presidente da Asociación Española de Investigación da Comunicación (AE-IC), desde 2008 a 2016.