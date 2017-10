Volven os Luns do Ateneo co presidente da RAG, Victor Freixanes

Compostela, 1 de outubro do 2017 – Tralo período estival, o Ateneo de Santiago retorna á primeira plana da actividade cultural de Compostela cos seus xa coñecidos Luns do Ateneo e faino con Victor Freixanes, presidente da Real Academia Galega.

Mañá luns, as 20.00 horas no salón de actos da sede de Afundación, rúa do Vilar 19, Victor Freixane falará de “Estratexias para as industrias da cultura. Desafíos no novo século”, unha charla na que afondará no mundo das industrias culturais, das que o relator é experto tras dirixir a Editorial Galaxia.

Xunto a este evento, o Ateneo celebrará unha ampla oferta de conferencias durante todo o mes, entre as que estarán unha charla sobre “Os últimos días da Inquisición en Santiago. O proceso do xeólogo Casiano de Prado”, con Francisco Díaz-Fierros, Catedrático da USC, ou “Muller e música”, da man da escritora Almeduna de Maetzu, os días 9 e 16.

Avanzando no mes, o luns 23 preguntarémonos se “Cobraremos as pensións?” xunto a Santos Miguel Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada da Universidade Autónoma de Madrid. O día 30, cambio radical: “As meigas, vítimas da Ilustración” con Xosé Ramón Mariño Ferro, escritor e profesor especialista en antropoloxía de Galicia.