Os Luns do Ateneo falan hoxe de órganos da Arquidiocese de Compostela

Compostela, 13 de marzo do 2017 – Hoxe falarase nos Luns do Ateneo dos órganos da Arquidiocese de Santiago de Compostela con Enrique Campuzano, Presidente da Asociación do Órgano Hispano, e Óscar Valado, Director do Departamento de Música Sacra da Arquidiocese de Santiago.

Despois do ciclo ‘Tres mulleres galegas do século XIX’, os Luns do Ateneo volven ao seu escenario e hora habituais: Afundación (Rúa do Vilar, 19) ás 20.00 horas.

Nesta cita coñeceránse un pouco máis destes incribles instrumentos que se poden atopar na capital de Galicia da man de dous expertos. Por unha parte, Enrique Campuzano, Doutor en Historia da Arte pola Universidade Complutense de Madrid. É Director do Museo Diocesano, Arquivo Documental e Taller de Restauración de Santillana del Mar, organista da Igrexa da Asunción de Torrelavega e redactor e coordinador do Plan de Restauración de Órganos de Cantabria. Tamén é Profesor de Historia do órgano na Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria e Profesor de Harmonía e Órgano nos Cursos Nacionais para Organistas litúrxicos de Valladolid.

O segundo poñente nos Luns do Ateneo de hoxe é Oscar Valado Domínguez, sacerdote da Arquidiocese de Santiago de Compostela. Obtivo o grao de Doutor en Teoloxía na Universidade Lateranense. Na actualidade é administrador de dúas parroquias, Director do Departamento Diocesano de Música Sacra e, dende xaneiro de 2017, responsable do Departamento de Música da Conferencia Episcopal Española. No ámbito organístico, é profesor do Curso Nacional de Organistas Litúrxicos. Tamén foi o coordinador do equipo de traballo para a realización do catálogo sobre os órganos na Arquidiocese de Santiago e co-organizador do Ciclo de órgano Cantantibus Organis.