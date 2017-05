Os Luns do Ateneo conmemoran as Letras Galegas falando de Carlos Casares

Compostela, 15 de maio do 2017 – Este luns o Ateneo organiza unha nova charla en este caso dedicada ao autor homenaxeado nas Letras Galegas 2017 baixo o título de “Carlos Casares, un país de palabras”.

A conferencia corre a cargo da profesora de Literatura Galega da USC Dolores Vilavedra e terá lugar as oito da tarde na sede de Afundación na rúa do Vilar.

O Ateneo quere con esta charla render a súa particular homenaxe ao escritor ourensán, cunha gran coñecedora das letras galegas como é Vilavedra. Ademais de profesora de Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela e crítica literaria realizou os estudos de Filoloxía Galega en Vigo e logo trasladouse a Santiago de Compostela para investigar sobre a literatura galega.

O seu interese enfócase na narrativa, o teatro contemporáneo e a crítica literaria. Forma parte do Consello de Redacción da revista Grial. En 1990 participa no proxecto Anuario de Estudos Literarios Galegos e encargouse da coordinación do Dicionario da Literatura Galega. Colabora en Diario Cultural, programa da Radio Galega. Exerce habitualmente a crítica literaria e a tradución e é autora de numerosos traballos sobre estes temas.