Mamá Cabra esta tarde no exterior da piscina municipal de Sigüeiro, en Oroso

Oroso, 1 de setembro do 2017 – O grupo Mamá Cabra ofrece hoxe, ás 19:30 horas, un concerto dentro da Semana Cultural 2017 do Concello de Oroso.

Esta actuación está dirixida a os máis cativos e terá lugar no exterior da piscina municipal de Sigüeiro, onde poderán cantar, bailar, saltar e disfrutar coas composicións deste grupo de música infantil que leva máis de 15 anos ofrecendo espectáculos pensados para os máis pequenos da casa. A participación é totalmente libre e de balde. No improbable caso de choiva, a actuación trasladaríase ao centro cultural de Sigüeiro.

Por outra banda, O Concello de Oroso e a compañía TrasPediante acordaron xa unha data para a celebración do espectáculo “Up2down”, cancelado este mércores por mor da choiva. A nova cita será mañá sábado 2 de setembro, ás 19:30 horas, no exterior da piscina municipal de Sigüeiro. “Up2Down” é un espectáculo de danza-circo contemporáneo no que o humor e a danza interactúan cunha disciplina circense nova en Galicia: o funambulismo. As bailarinas Marta Alonso e Paula Quintas interpretan a dous personaxes definidos polo seu estatus antagónico: o alto e o baixo; a funambulista etérea e ideal fronte á paiasa terreal e mundana… que guiarán aos pequenos nunha viaxe emocional ata acadar un punto de encontro: o equilibrio.