A Mancomunidade Terras do Deza rematan actuacións en Silleda

Silleda, 27 de febreiro do 2017 – As máquinas da Mancomunidade Terras do Deza remataron o seu turno de intervención no municipio de Silleda onde se levaron a cabo diversos traballos en vías municipais nas últimas semanas.

Ademais da limpeza de cunetas en distintos puntos do termo municipal tamén se levaron a cabo outras actuacións de mellora.

Así, entre as obras realizadas figura a mellora do vial entre Moalde e Cumbraos, unha pista interior que se atopaba en moi mal estado. A estrada entre Moalde e A Bandeira foi outra das que se limpou neste turno do municipio de Silleda.