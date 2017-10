A Mancomunidade de Ordes inicia a licitación do servizo de axuda a domicilio

Ordes, 13 de outubro do 2017 – O Boletín Oficial da Provincia publicou a primeiros de mes o anuncio para a contratación do servizo de axuda a domicilio de cara ao vindeiro ano 2018.

O acordo foi adoptado recentemente en sesión plenaria extraordinaria por parte dos representantes da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes.

O servizo de axuda a domicilio comezará a partir do vindeiro 1 de xaneiro no ámbito territorial dos municipios de Ordes e Frades. O número de horas estipuladas ao ano é de 3.600 para os casos de libre concorrencia e de 38.865 para as persoas dependentes. O contrato terá unha duración de catro anos prorrogable ata os 6, cun valor estimado de 5.058.000 €. Neste caso o orzamento base da licitación establécese sobre os 14 € (sen IVE Incluído) por hora de servizo. As entidades licitadoras deberán acreditar ademais da habilitación empresarial e as solvencias económica, financeira, técnica e profesional esixida nas cláusulas, que están debidamente autorizadas para desenvolver o servizo de axuda no fogar.

O prazo máximo para a presentación de documentación chega ata o 15 de novembro. Para calquera información pódese solicitar tanto nas oficinas situadas na rúa Xoxardo en Ordes, como a través do teléfono 981680002. Tamén se pode consultar o perfil do contratante na páxina web www.mancomunidadeordes.gal.