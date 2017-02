A Mancomunidade de Ordes convoca o concurso Rosalía verso a verso 

Ordes, 16 de febreiro do 2017 – O Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da Mancomunidade de Ordes convoca á poboación estudantil da comarca a participar en ‘Rosalía verso a verso’.

Esta actividade colectiva desenvolverase a través do evento creado no Facebook da Mancomunidade de Ordes dende o 24 de febreiro, data do nacemento da escritora, ao 9 de marzo.

Alumnos e alumnas dos 14 colexios e institutos da comarca de Ordes deberán colgar os seus audios ou vídeos realizados en base a versos da escritora, recitados por elas e eles mesmos. O centro con maior número de participantes así como os estudantes que se animen a realizar algunha destas pezas terán opción a facerse cun premio consistente nun lote de libros cedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

A través desta convocatoria, asemade, quérese estimular nas xeracións máis novas actitudes favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego, á par que se difunde e dá a coñecer a obra da poeta por excelencia das letras galegas.