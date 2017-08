A Mancomunidade de Ordes solicita a continuidade do Servizo de Prevención de Condutas Adictivas

Ordes, 3 de agosto do 2017 – O Pleno da Mancomunidade de Ordes acordou na súa sesión correspondente ao mes de xullo solicitar da Consellería de Sanidade 60.000 € para o mantemento do Servizo de Prevención de Condutas Adictivas.

Un servizo que servizo leva activo dende o ano 2005 e cuxa cuantía total para a súa operatividade ascende a 63.000 €.

Entre as funcións que desenvolve figuran a atención e canalización das demandas de información, asesoramento e formación en relación coas drogas no seu ámbito territorial de actuación; planificación, execución e avaliación de programas de prevención no ámbito educativo, familiar, xuvenil, laboral, muller, poboacións vulnerables e outras actividades transversais de información-sensibilización; formación de mediadores sociais e sanitarios; servir como nexo de unión e coordinación entre a Dirección Xeral de Saúde Pública e as entidades implicadas co proxecto; difundir as actividades preventivas e resultados das actividades que se realicen; detectar posibles incumprimentos da normativa sobre promoción, publicidade, venda, subministración e consumo de bebidas alcohólicas e tabaco; atender ás indicacións da Dirección Xeral de Saúde Pública derivadas dos principios e directrices do plan de trastornos aditivos vixente; elaborar os informes que permitan o seguimento e a avaliación dos proxectos preventivos segundo determine a Dirección Xeral de Saúde Pública; e colaborar coas organizacións e institucións que a Dirección Xeral de Saúde Pública designe.