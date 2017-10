A Mancomunidade de Ordes aproba un orzamento de 1.449.000 €

Ordes, 20 de outubro do 2017 – Segundo o acordo acadado no pleno que tivo lugar esta semana a Mancomunidade de Ordes vén de aprobar un orzamento para o ano 2017, por un importe total 1.449.000 €.

Este orzamento reflicte un incremento do 16,62% con respecto ao ano anterior. Un aumento que vén dado, en maior medida, por proxectos orientados á xuventude, como é o caso das bolsas concedidas dentro do programa mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa 2017, que no caso da Mancomunidade desprazou a 20 persoas.

Tamén cómpre destacar outras accións de tipo social, como é o caso do aumento de horas no Servizo de Axuda no Fogar nos municipios de Ordes, Frades e Oroso. Dende o pasado setembro aumentouse en algo máis de 870 horas ao mes (máis de 10.500 ao ano), o que posibilita a atención domiciliaria durante 4.250 horas mensuais fronte ás 3.373 anteriores. Unha mellora obtida tras un investimento de preto de 100.000 € por parte da Consellería de Política Social de acordo cos obxectivos formulados na Axenda Social de Galicia.

Por outra banda, no pleno tamén se acordou a solicitude da subvención para a contratación dun axente de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria.