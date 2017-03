A Mancomunidade de Ordes recibirá mañá o primeiro premio Coopera Galicia Entidades Locais 2016

Ordes, 28 de marzo do 2017 – O presidente da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes, Roberto Rey Martínez, recibe hoxe o primeiro premio Coopera Galicia Entidades Locais 2016.

Este premio se lle concede á Mancomunidade de Ordes polo seu proxecto ConectaCIM para a mellora dos servizos do Centro de Información á Muller a través do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación. A través desta ferramenta informática, o CIM pode prestar atención non presencial ás usuarias, xestionar a súa axenda de traballo e ampliar o seu horario.

Estes galardóns pretenden impulsar e difundir iniciativas de asociacionismo municipal con proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas de Galicia.