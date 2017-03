A ollada do fotógrafo compostelán Manolo Blanco na exposición A cidade no tempo. A mirada de Manolo Blanco

Compostela, 15 de marzo do 2017 – Ata o 30 de abril o Colexio de Fonseca acubillará unha exposición do fotógrafo compostelán Manolo Blanco cunha parte da extensa obra coa que retratou ao longo das últimas catro décadas as rúas e xentes da capital galega.

A cidade no tempo. A mirada de Manolo Blanco inaugurarase hoxe mércores 15 ás 20.00 horas nun acto no que participarán o reitor Juan Viaño, o presidente do Ateneo de Santiago, Salvador García-Bodaño; o presidente da Asociación de Periodistas de Santiago, Luís Menéndez, e presidente da Real Sociedade Económica de Amigos do País, Juan Bautista de la Salle, todos eles responsables das entidades organizadoras da exposición, que contou co patrocinio da Deputación da Coruña e o Concello de Santiago.

A exposición dá conta da cidade compostelá a través da cámara de Manolo Blanco, poñendo en valor o fotoxornalismo e o labor gráfico desempeñado por un fotógrafo que xa é tamén parte da historia de Compostela. A evolución urbanística, a vida cotiá, o barullo das prazas, o mercado, as protestas, a vida institucional, a Universidade, as festas… unha cotidianeidade retratada por un profesional con longa traxectoria e a quen tamén así se lle quere render unha homenaxe.