Manuel Ángel Leis, alcalde de Negreira: “a diferenza co traballo de concelleiro e a responsabilidade que un asume”

“solicitamos a dirección xeral de mobilidade que se ampliaran as liñas de transporte ao norte do concello e agora tócalle a Xunta mover ficha” “ser alcalde é unha experiencia nova, non notei moita diferenza co traballo que facía pero a responsabilidade en temas xurídicos e legais pesa” “esperamos que a mediados ou finais de setembro Jorge Tuñas volva a alcaldía pero non queremos que iso supoña paralizar procesos que están en marcha”

Manuel Ángel Lei chegou a alcaldía de Negreira desde a concellería de obras cando Jorge Tuñas deixou o cargo para presentarse ante a xustiza.

O percorrido xudicial da denuncia contra Jorge Tuñas merece por si só un artigo Baste dicir que hai uns anos a denuncia, por unha presunta apropiación de móbiles mentres foi alcalde entre 2009 e 2011, non fora admitida a trámite no xulgado de Negreira. O Partido Popular de Negreira a presentou de novo pasado o tempo nun xulgado de Coruña e esta vez si que foi admitida polo que Jorge Tuñas, en virtude de acordos con Ciudadanos Negreira, dimitiu ata coñecerse a sentencia. O xuízo celebrouse en xuño e Tuñas saíu absolto polo que no momento preciso volverá a alcaldía.

En este contexto traballa Manuel Ángel Leis que recoñece que é un alcalde circunstancial pero que en realidade sempre foron un equipo e polo tanto o traballo no variou moito



As principais diferenzas para Manuel Ángel Leis están na responsabilidade do cargo xa que polo demais as funcións no día a día eran compartidas con Tuñas



Unha vez que Jorge Tuñas foi absolto a previsión do equipo de goberno e que volva ao posto a mediados ou finais de setembro pero a prioridade e rematar antes con procesos de contratación que están en marcha



Algunhas de esas mesas de contratación son moi relevantes como a adxudicación por dous anos da xestión das escolas deportivas ou o canon eólico



Nas últimas entrevistas tocábamos o tema do parque de bombeiros comarcal pero, como explica Manuel Ángel Leis, Negreira está cuberta polo GES de Brión e ademais en esta lexislatura puxeron en marcha no concello un grupo de protección civil propio



Negreira é outro dos moitos concellos que agarda a reestruturación do transporte de viaxeiros na comunidade, solicitaron que se ampliaran as liñas cara ao norte do concello e agora tócalle a Xunta mover ficha



Negreira é cultura como o demostra a gran cantidade de actividades que realizan ao longo de todo o verán, rematamos a conversa coa que pecha esta etapa e que terá lugar a próxima fin de semana: A Feira do Románico



Manuel Ángel Leis é un alcalde que non deixou en ningún momento de ser concelleiro do mesmo xeito que Tuñas é un alcalde que traballa como un concelleiro. Os dous, xunto co resto do equipo de goberno socialista, forman un equipo sólido que resolve a minoría no pleno a base de diálogo. Quedan dous anos de lexislatura para seguir demostrando que. máis que as circunstancias, é a actitude a que marca en moitas ocasións a xestión dun concello.