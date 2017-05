Manuel Mirás reestrutura as competencias do grupo de goberno de Oroso

Oroso, 25 de maio do 2017 – O alcalde de Oroso, Manuel Mirás Franqueira, vén de decidir unha reestruturación das competencias delegadas no seu equipo de Goberno, unha decisión coa que pretende axilizar a xestión das distintas áreas municipais.

Manuel Mirás Franqueira indica que “o cambio de maior envergadura é que por primeira vez nos últimos dezaseis anos, e logo de sacar adiante o Plan Xeral e seis modificacións puntuais, vou ceder as competencias en materia de Urbanismo e Ordenación do Territorio nunha persoa da miña máxima confianza como é Antonio Leira”.

Mirás Franqueira explica que “as miñas responsabilidades como alcalde, como vicepresidente da Fegamp, como membro da xestora do PSdeG e a actividade na miña propia empresa fan que cada vez teña máis responsabilidade e considero que unha área tan importante como Urbanismo e Ordenación do Territorio precisa dunha atención máis continua, sobre todo nun municipio en crecemento como é Oroso”. Sobre a elección de Leira Piñeiro, o alcalde orosán apunta que “escollín a unha persoa que traballou canda min na elaboración do Plan Xeral e que estivo presente cando fixemos as distintas modificacións puntuais, polo que coñece á perfección estas áreas”.

A asunción das áreas de Urbanismo e Ordenación do Territorio suporán a reestruturación da Concellería que ata o momento dirixía Antonio Leira, que cederá as súas competencias en Comercio, Voluntariado, Protección Civil e Limpeza Viaria; ao tempo que asumirá as de Mobilidade, Patrimonio e Turismo. “Neste caso tratamos de aproveitar as sinerxias de Leira como deputado provincial, onde é o máximo responsable en materias como a promoción turística do Camiño Inglés”, explica Mirás Franqueira.

Reparto de competencias

O resto das Concellerías orosán asumirán as competencias que cederá Antonio Leira ao asumir a área de Urbanismo e Ordenación do Territorio. “Vanesa Boo sumará as competencias en Comercio, unha área na que ten unha gran experiencia e onde é a persoa que puxo en marcha iniciativas de tanto éxito como o Concurso de Tapas, o Concurso de Escaparatismo ou distintas iniciativas de promoción do comercio local”, explica Mirás Franqueira. Pola súa banda, Beatriz Rodeiro recollerá a competencia en materia de Escolas Infantís, anteriormente dependente da Concelleira de Cultura; mentres que Luís Rey asumirá as competencias en voluntariado, anteriormente dependentes de Antonio Leira. “Considero que é moito máis lóxico que as garderías sexan xestionadas dende a Concellería de Ensino e que o voluntariado dependa da Concellería de Xuventude pois penso que deste xeito aproveitaremos sinerxias e melloraremos a atencións aos nosos veciños e veciñas”. Finalmente, o concelleiro responsable de Obras e Medio Ambiente, Eduardo Veiras, sumará ao seu departamento as competencias en materia de Limpeza Viaria e Parque Móbil.

Deste xeito, a remodelación das competencias no Concello de Oroso queda do seguinte xeito:

Manuel Mirás Franqueira: Economía, Facenda e Protección Civil.

Antonio Leira Piñeiro: Urbanismo e Ordenación do Territorio, Mobilidade, Patrimonio e Turismo.

Vanesa Boo Martínez: Réxime Interior, Persoal, Turismo, Atención ao Maior, Comunicación, Protocolo e Coordinación.

Luís Rey Villaverde: Deportes, Cultura, Xuventude, Voluntariado, Emprego e Promoción Económica.

Beatriz Rodeiro Fernández: Benestar Social, Ensino, Atención ao Menor e Escolas Infantís.

Eduardo Veiras Rei: Obras e Servizos, Medio Rural, Medio Ambiente, Parque Móbil, Limpeza Viaria e Relacións Veciñais.

María del Carmen Liste Raña: Muller, Sanidade, Parroquias e Piscina Municipal.

Así mesmo, Manuel Mirás recuperará as demais competencias anteriormente delegadas e que non se recollen nesta relación.