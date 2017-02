Marcos Teira Translations Trio abre o ciclo Deleite ao Vivo no Riquela

Compostela, 12 de febreiro do 2017 – Hoxe arranca o novo ciclo de jazz en Riquela Club co primeiro dos sete concertos do ciclo que inaugurá o Marcos Teira Translations Trio. Será esta unha noite moi especial na que o jazz e o flamenco irán musicalmente da man a partir das 20.30 (con apertura de portas a partir das 19.30).

Marcos Teira Translations Trio xurde tras a publicación do disco Flamenco Translations de Marcos Teira e basea o seu repertorio en músicas aflamencadas de distintos autores e xéneros, dende John Lennon ata Charles Mingus por bulerías, fandangos, tangos, etc.

Marcos Teira Translations Trio utiliza os ritmos flamencos e a liberdade do jazz para adaptar e reubicar clásicos nunha paisaxe nova e suxestiva… Non é flamenco, tampouco é jazz; é as duas cousas e non é ningunha delas… O trío formado polo contrabaixista Alfonso Calvo, o guitarrista Marcos Teira e por Moisés Fernández no caixón, aposta por unha escolla escrupulosa do repertorio adaptable á premisa dos paus flamencos e unha meticulosa creación dos arranxos, que coidan e personalizan coa idea de covertir as composicións en pezas novas… Construido a partir dun sólido repertorio, Marcos Teira Translations Trio ofrece un son enérxico e delicado, extrovertido e íntimo a un mesmo tempo.

DELEITE AO VIVO nace como froito dunha colaboración de DELEITE e RIQUELA CLUB que se materializa xa nestes primeiros meses de 2017 en forma dun ciclo de concertos que teñén o jazz como punto principal de referencia e no que se presta unha especial atención aos proxectos dos músicos galegos.

Dende o primeiro momento da súa recente apertura en setembro de 2016, RIQUELA CLUB amosou o seu interese polo jazz como unha das liñas de programación que haberían de definir a súa oferta cultural, e esta resolución pode ter continuidade grazas ao xeneroso apoio e compromiso de DELEITE.

A combinación DELEITE AO VIVO e RIQUELA JAZZ supón toda unha declaración de intencións de dúas iniciativas comprometidas coa cultura e unha firme aposta polo jazz feito en Galicia. Os primeiros 7 concertos programados ben poden exemplificar a boa saúde creativa, da cualidade e da diversidade de estilos que no eido do jazz están a frorecer en Galicia da man de músicos inquedos, sensibles e activos como o guitarrista Marcos Teira, a baterista Naíma Acuña, o percusionista Ton Risco e o contrabaixista e compositor Simón García, ou, en proxectos creativos a dúas mans, o do pianista Pablo Seoane xunto ao contrabaixista José Manuel Díaz e o do baterista Héctor Agulla en asociación co guitarrista Virxilio da Silva… Como complemento o ciclo ofrece tamén o debut en Santiago, co gallo de presentación do seu novo disco, do malagueño Javier Navas Quartet.