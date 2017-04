A escritora viguesa María Alonso presenta en Numax Transmigrantes. Fillas da precariedade

Compostela, 19 de abril do 2017 – A escritora viguesa María Alonso viaxa mañá xoves 20 de abril ás 20:00 até a Libraría NUMAX para presentar, acompañada pola tamén filóloga e investigadora Manuela Palacios, o seu libro Transmigrantes. Fillas da precariedade, editado por Axóuxere.

En palabras da propia autora Transmigrantes. Fillas da precariedade é un ensaio que tenta explicar o devir dun grupo moi concreto de persoas de entre trinta e corenta anos que, durante a década da mal chamada crise non foi quen de se asimilar no tecido laboral do país de orixe, e que ve na emigración un modo de supervivencia.

Este colectivo, ao que se refire María Alonso como o precariado transmigrante caracterízase por ter unha importante bagaxe formativa pero que, en canto cruza a fronteira, sofre unha depreciación como capital humano. Trátase da mesma depreciación que forza a súa saída “Esta xeración non é unha xeración perdida; senón que é a xeración das oportunidades perdidas para o país que as e os expulsa.»

María Alonso naceu no barrio de Matamá, Vigo, licenciouse en Filoloxía Inglesa e Hispánica, doutorándose no ano 2014 pola Universidade de Vigo cunha tese sobre diásporas e ficcións culturais, publicada como Diasporic Marvellous Realism. History, Identity and Memory in Caribbean Fiction (Brill, 2015).

Actualmente reside en Edimburgo, onde leva a cabo diferentes proxectos que varían dependendo da conxuntura do momento. Dedícase á escrita de ficción e poesía en lingua galega e inglesa. A súa primeira novela foi Despois do cataclismo (Urco Editora 2015). Ten publicado tamén varios relatos en antoloxías e revistas de creación literaria.